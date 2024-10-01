Товар в корзине. Перейти
Тележка для прачечной Martin - фото 1

Тележка для прачечной Martin

Артикул: CH-015-446
47 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Тележка для горничной Green Hotel 901
Фотография товара Тележка для горничной Green Hotel 901 от компании ChiedoCover.
Следующий Тележка для прачечной Miller
Фотография товара Тележка для прачечной Miller от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Тележка для белья на 200л. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 100кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.

Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 17
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 600
высота 930

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина800 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота800 мм
  • Вес17 кг
  • Объем300 л
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Тележка для перевозки и хранения белья Owen, произведённого компанией ChiedoCover
от10 190
Оптовая цена

Тележка для перевозки и хранения белья Owen

39
Настоящее фото товара Тележка для прачечной из нержавейки Solo, произведённого компанией ChiedoCover
от25 190
Оптовая цена

Тележка для прачечной из нержавейки Solo

40
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, синий мешок , произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, синий мешок

5
NewРаспродажа
Фотография товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий, произведённого компанией ChiedoCover
от12 09020
15 090 ₽Оптовая цена

Тележка Guadalajara разборная для горничной, синий

15
New
Фотография товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от24 390
Оптовая цена

Тележка Puerto Morelos для горничных универсальная из нержавейки

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford, произведённого компанией ChiedoCover
19 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Crawford

14
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss, произведённого компанией ChiedoCover
21 390
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для перевозки и хранения белья Hoss

12
New
Настоящее фото товара Тележка - стеллаж Arcachon для перевозки и хранения белья, произведённого компанией ChiedoCover
от18 990
Оптовая цена

Тележка - стеллаж Arcachon для перевозки и хранения белья

9
New
Настоящее фото товара Тележка Zen, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена

Тележка Zen

12
New
Настоящее фото товара Тележка Alex, произведённого компанией ChiedoCover
17 590
Оптовая цена

Тележка Alex

7

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

11
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стул Сохо экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Сохо экокожа серый

60
Фотография товара Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр серый

92
В наличии 227 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Crocus с подушкой белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Crocus с подушкой белый, произведённого компанией ChiedoCover
9 99010
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Crocus с подушкой белый

58
В наличии 222 шт.
Фотография товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Винус NEW, пластиковый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Винус NEW, пластиковый, золотой

40
Фотография товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Наполеон New золотой, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Наполеон New золотой, пластиковый

30
Настоящее фото товара Стул Дижон горчичный бархат ножки под золото, произведённого компанией ChiedoCover
от6 890
Оптовая цена

Стул Дижон горчичный бархат ножки под золото

98
Фотография товара Стул Орион черный, пластиковый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Орион черный, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 790
Оптовая цена

Стул Орион черный, пластиковый

44
Фотография товара Стул Scoop от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Scoop, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Стул Scoop

63

Другие товары из раздела тележки для горничных

Настоящее фото товара Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме, произведённого компанией ChiedoCover
от9 990
Оптовая цена

Тележка одноведёрная 1x25л, с отжимом,ручкой и сеткой на хромированной раме

39
Фотография товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки, произведённого компанией ChiedoCover
от26 290
Оптовая цена

Тележка из МДФ для горничных универсальная с полками, удлиненная из нержавейки

32
Настоящее фото товара Тележка для сбора грязного белья Scarlett, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка для сбора грязного белья Scarlett

36
New
Настоящее фото товара Тележка разборная для горничной, серый, произведённого компанией ChiedoCover
от13 590
Оптовая цена

Тележка разборная для горничной, серый

6
New
Фотография товара Тележка Melbourne разборная для горничной от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Melbourne разборная для горничной, произведённого компанией ChiedoCover
от13 290
Оптовая цена

Тележка Melbourne разборная для горничной

8
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской, произведённого компанией ChiedoCover
16 290
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной с полимерной окраской

11
New
Фотография товара Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от11 290
Оптовая цена

Тележка Sharm el-Maya для сбора грязного белья

12
New
Фотография товара Тележка Nuweiba для сбора грязного белья от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Тележка Nuweiba для сбора грязного белья, произведённого компанией ChiedoCover
от12 090
Оптовая цена

Тележка Nuweiba для сбора грязного белья

5
New
Настоящее фото товара Тележка Easy , произведённого компанией ChiedoCover
13 790
Оптовая цена

Тележка Easy

9
New
Настоящее фото товара Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Hog, произведённого компанией ChiedoCover
от38 490
Оптовая цена

Тележка-стеллаж для прачечной из нержавейки Hog

11

Товар в корзине

Тележка для прачечной Martin
Тележка для прачечной Martin
от 11 890
В корзине

С этим товаром покупают

New
Фотография товара Стул обеденный Philo, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул обеденный Philo, серый, произведённого компанией ChiedoCover
17 990
Оптовая цена

Стул обеденный Philo, серый

11
В наличии 76 шт.
Фотография товара Стул Сохо экокожа серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Сохо экокожа серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 690
Оптовая цена

Стул Сохо экокожа серый

60
Фотография товара Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090
Оптовая цена

Стул деревянный Kubik, dirty oak, черный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Оскар велюр серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Оскар велюр серый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 49014
10 990 ₽Оптовая цена

Стул Оскар велюр серый

92
В наличии 227 шт.