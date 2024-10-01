Характеристики товара
Описание
Тележка для белья на 200л. Корпус металл, полимерное покрытие металлик. Грузоподъемность 100кг. Платформа- сетка. Возможна установка мощных колес для работы на улице.
Загрузочная масса сухого белья, кг 26
Объем, л 300
Максимальная грузоподъемность, кг 100
Масса, кг, не более 17
Габаритные размеры (в упаковке), мм
длина 800
ширина 600
высота 930
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина800 мм
- Ширина600 мм
- Высота800 мм
- Вес17 кг
- Объем300 л
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияРоссия