Характеристики товара
Описание
Оригинальный торшер. В любом современном интерьере освещение не останется без внимания. Необычный дизайн достигается за счет конструкции. Сочетание плафонов разного диаметра из белого стекла и металлического каркаса цвета хром образуют баланс и гармонию. Креативное дополнение для зала, гостиной или спальни. Обратите внимание, в плафонах имеется отверстие для отвода тепла.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина320 мм
- Глубина320 мм
- Высота1500 мм
- Вес5.19 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп5
- Мощность25 Вт
- ЦокольG9
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки320 мм
- Вес упаковки6.81 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет