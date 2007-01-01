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Настоящее фото товара Торшер Корм Ренни, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Корм Ренни, белый
10 оценок
19 290
Товар в корзине. Перейти
Торшер Корм Ренни, белый - фото 1Торшер Корм Ренни, белый - фото 2Торшер Корм Ренни, белый - фото 3Торшер Корм Ренни, белый - фото 4Торшер Корм Ренни, белый - фото 5Торшер Корм Ренни, белый - фото 6Торшер Корм Ренни, белый - фото 7

Торшер Корм Ренни, белый

Артикул: CH-087-191
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина320 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес5.19 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальный торшер. В любом современном интерьере освещение не останется без внимания. Необычный дизайн достигается за счет конструкции. Сочетание плафонов разного диаметра из белого стекла и металлического каркаса цвета хром образуют баланс и гармонию. Креативное дополнение для зала, гостиной или спальни. Обратите внимание, в плафонах имеется отверстие для отвода тепла.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота1500 мм
  • Вес5.19 кг
  • Материалметалл, стекло
  • Количество ламп5
  • Мощность25 Вт
  • ЦокольG9
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки340 мм
  • Высота упаковки320 мм
  • Вес упаковки6.81 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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