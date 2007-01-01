Характеристики товара
Описание
Светильник — это стильное и функциональное решение для дизайнерских интерьеров. Основание выполнено из прочного металла с золотистой отделкой, что придаёт конструкции элегантность и долговечность. Центральным элементом служит стеклянный круглый плафон ручной работы с золотым напылением. Плафон подвешен с использованием декоративной детали из коричневой экокожи, придающей светильнику утончённый и необычный облик. Высоту подвеса можно регулировать (от 20 до 106 см) в зависимости от предпочтений и параметров помещения. Светильник оснащён встроенным светодиодным источником мощностью 5 Вт с тёплым цветом свечения, комфортным для глаз. Он освещает площадь до 4 кв.м, что делает его отличным решением для локальной подсветки. Свет направлен в стороны, крепление — на планку, выключатель располагается на стене. Идеально подойдёт для освещения и декоративного оформления гостиной, спальни, кухни, детской комнаты, кафе или загородного дома. Добавит тепла, уюта и визуальной выразительности в любой интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1470 мм
- Вес1.3 кг
- Материалметалл, экокожа, стекло
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветкоричневый, золотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки170 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет