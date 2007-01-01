Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник сочетает в себе элегантность классического дизайна и утонченную декоративность. Цилиндрический абажур из серой ткани мягко рассеивает свет, создавая комфортную атмосферу. Глянцевое металлическое основание в цвете хром придает конструкции свежий и чистый вид. Особое внимание привлекает стеклянный декор в верхней части светильника. Прозрачные и синие стеклянные элементы в виде рифлёных сфер добавляют нежный акцент и визуальную легкость. Эти детали делают модель выразительной, не перегружая пространство. Светильник оснащён одним патроном с цоколем Е27 и поддерживает лампы накаливания или ЛЭД мощностью до 60 Вт. Высота регулируется от 51 до 123 см, что позволяет адаптировать его под разные высоты потолков, включая натяжные. Направление света – вниз, что делает его идеальным для зонального освещения. Светильник станет стильным решением для спален, гостиных, кухонь, кафе или загородных домов. Он поставляется в комплекте с паспортом, схемой установки и аккуратной упаковкой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1230 мм
- Вес0.8 кг
- Материалметалл, ткань, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки340 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки1.7 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет