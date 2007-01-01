Характеристики товара
Описание
Лаконичный торшер в дизайнерском стиле. У основания три опорные ножки. Плафон выполнен из металла, окрашен в черный цвет, площадь освещения 3 м². Сдержанный дизайн делает торшер подходящий под множество интерьеров в современном стиле. Светильник прекрасно дополнит интерьер спальни или гостиной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина600 мм
- Глубина600 мм
- Высота1420 мм
- Вес1.75 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки320 мм
- Высота упаковки200 мм
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет