Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — это эффектная модель, в которой сочетаются скульптурная форма, изысканный керамический декор и мягкое теплое освещение. Его утончённый образ станет центральным элементом интерьера и добавит в пространство индивидуальность и уют. Светильник включает три стеклянных овальных плафона из матового стекла цвета белый опал, обрамлённых декоративными элементами из керамики в сером, коричневом и голубом оттенках. Черный металлический корпус подчёркивает элегантность и строгость силуэта. Необычная линейная компоновка делает светильник идеальным решением для освещения обеденной зоны, кухни или бара. Модель оснащена тремя встроенными светодиодными лампами общей мощностью 24 Вт, что позволяет осветить до 7 кв.м. пространства. Высоту подвеса можно регулировать в пределах от 20 до 110 см, подстраивая светильник под особенности помещения. Отлично подойдет для размещения в гостиной, кухне, кафе, спальне, загородном доме или ресторане. Его выразительный внешний вид гармонирует с интерьерами в дизайнерском, современном и арт-деко стилях.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина770 мм
- Глубина140 мм
- Высота1210 мм
- Вес2.3 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп3
- Мощность24 Вт
- ЦокольLED
- Цветголубой, белый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки210 мм
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет