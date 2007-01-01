Характеристики товара
Описание
Настенный светильник Ясмин Тамина акцентный элемент в интерьере. Плафон выполнен из матового стекла, придающего мягкость и рассеянность свету, создавая уютную атмосферу в помещении. Красивые декоративные элементы из розового и коричневого стекла на металлической арматуре подчеркивает восточную атмосферу и оригинальность светильника. Золотистый глянцевый блеск арматуры добавляет утонченности и выделяет модель среди других. Светильник оснащен одной лампой с цоколем E27 общей мощностью до 60 Вт, что позволяет освещать площадь до 3 кв.м. Степень защиты IP20 делает его надежным для использования в различных помещениях. Светильник идеально подходит для дома, а также для общественных мест: кафе, ресторанов и гостиниц. Благодаря своему дизайну он может стать украшением интерьера в загородных домах и уютных помещениях для чтения. В комплект входят светильник, паспорт, упаковка и схема сборки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина215 мм
- Глубина145 мм
- Высота305 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветрозовый, коричневый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки230 мм
- Вес упаковки1.55 кг
- Объём упаковки0.01 м3
- Габариты упаковки для логистики230*200*310
- Изделия стопируютсяНет