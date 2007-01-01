Характеристики товара
Описание
Спот — стильный и практичный светильник для вашего интерьера. Спот выполнен из прочного металла, который обеспечит долговечность и стильный внешний вид в вашем интерьере. Его цилиндрическая форма и чёрный цвет придают светильнику современный и лаконичный вид, идеально подходящий для современных интерьеров в стиле лофт. Этот светильник оснащён одной лампой. Он совместим с лампами накаливания или ЛЭД, мощностью до 12 Вт. Площадь освещения составляет 2 кв.м, что делает его отличным выбором для освещения небольших помещений или как дополнительный источник света. Спот оснащён поворотным механизмом, который позволяет регулировать направление света, обеспечивая нужную степень освещенности в различных частях комнаты. Это делает светильник универсальным и удобным для использования в любых условиях. Спот крепится на саморезы к верхней части светильника, что позволяет легко установить его на потолке. Он также идеально подходит для натяжных потолков, обеспечивая легкость и скорость монтажа. Этот светильник идеально подходит для спальни, холла, гостиной, гостиниц, загородных домов, кафе и прихожих. Его стильный дизайн и функциональность делают его отличным выбором для любого интерьера. В комплект входит сам светильник, паспорт, упаковка и схема для удобного монтажа.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина100 мм
- Глубина100 мм
- Высота80 мм
- Вес0.325 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольGX53
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки105 мм
- Высота упаковки115 мм
- Вес упаковки0.4 кг
- Изделия стопируютсяНет