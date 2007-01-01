Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан
12 оценок
1 79022
2 275 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 1Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 2Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 3Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 4Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 5Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 6Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 7Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан - фото 8
Хит

Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан

Артикул: CH-084-377
12 оценокХит продаж
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый
Фотография товара Стул Патрик 20мм - золото, велюр сиреневый от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Сахара 25мм с наружними заглушками
Фотография товара Стул Сахара 25мм с наружними заглушками от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Материал каркасасталь
  • Цветтемно-серый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка
  • Цвет каркасачерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка
Надёжная упаковка

Обматываем 1-2 штуки воздушно-пузырьковой пленкой и плотным картоном, чтобы мебель не деформировалась, не пачкалась, а покрытие или обивка не испортились.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань

9
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стул Frankfurt, бежевый

46
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 120*70

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5
Фотография товара Стол коктейльный Глобус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол коктейльный Глобус , произведённого компанией ChiedoCover
14 390

Стол коктейльный Глобус

15
Распродажа
Фотография товара Чехол для стола 11 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол для стола 11, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69038
2 690 ₽

Чехол для стола 11

44
Фотография товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм, произведённого компанией ChiedoCover
от11 590

Обеденная группа стол Лидер 1, 4 стула Хит 20мм

493
Распродажа
Фотография товара Консоль Кросс 115*30 серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Консоль Кросс 115*30 серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99080
97 990 ₽Оптовая цена

Консоль Кросс 115*30 серебро

26
Фотография товара Стол Лидер 19, D900 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 19, D900, произведённого компанией ChiedoCover
3 190

Стол Лидер 19, D900

8
Фотография товара Чехол на стул 15 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул 15, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Чехол на стул 15

47

Другие товары из раздела стулья хит

Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64034
2 480 ₽

Стул Хит 20мм - золото, ромб

149
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74034
2 630 ₽

Стул Хит 25мм

457
Акция
Фотография товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 64028
2 275 ₽

Стул Хит 20мм - золото, корона зеленая

144
В наличии 9 шт.
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, зеленый ромб

84
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, велюр красный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 69021
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - золото, велюр красный

94
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74022
2 225 ₽

Стул Хит 25мм - золото, шенилл темно-бежевый

141
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - шампань, бежевый ромб

138
Акция
Фотография товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона, произведённого компанией ChiedoCover
от1 74018
2 115 ₽

Стул Хит 25мм - серебро, зеленая корона

50
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от1 99015
2 335 ₽

Стул Хит 25 мм, экокожа Cometa Gold, тёмный орех

81
Акция
Фотография товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото, произведённого компанией ChiedoCover
от3 530

Стул Хит 25 мм, экокожа, каркас золото

459

Товар в корзине

Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан
Стул Хит 20, рогожка темно-серая Smart 12, каркас титан
от 1 640
2 275 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань, произведённого компанией ChiedoCover
от3 4908
3 790 ₽

Стол Лидер 1, 900*600 орех, шампань

9
Распродажа
Фотография товара Чехол на стул Frankfurt, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол на стул Frankfurt, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 59021
1 990 ₽

Чехол на стул Frankfurt, бежевый

46
Настоящее фото товара Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 120*70, произведённого компанией ChiedoCover
16 390
Оптовая цена

Стол мобильный складной бук, белый, 22 мм, 120*70

5
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Тележка для банкетных столов Table, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Тележка для банкетных столов Table

5

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности