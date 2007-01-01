Характеристики товара
Описание
Стильный и нестандартный, подвесной светильник задаёт тон интерьеру. Его главная особенность — плафон-сетка из чёрного металла, внутри которого «пойман» декоративный цветок. Такая деталь превращает светильник в арт-объект, а не просто источник света. Модель выполнена в изящном оттенке розового золота с белым акцентом внутри. Светильник рассчитан ЛЭД-источник (4 Вт, 577 лм), светит мягким нейтральным светом (4000 К), подходит для натяжных потолков и обеспечивает освещение до 5 м². Высота регулируется от 50 до 133 см, управление — от настенного выключателя. Изделие крепится на планку, корпус выполнен из металла и алюминия, внутри — декоративный элемент из искусственного цветка. Оптимален для освещения кухни, прихожей, уютной гостиной или стильного кафе. Отлично работает в композиции с другими моделями серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина180 мм
- Глубина180 мм
- Высота1330 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл, пластик
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, розовое золото
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки350 мм
- Вес упаковки1 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет