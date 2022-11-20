Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Ширина980 мм
- Глубина850 мм
- Вес240 кг
- Материалбетон
Комплект мебели Модерн
Комплект мебели Лофт
Кашпо GRAND
Кашпо Прованс, квадратное
Кашпо Гранд, среднее
Кашпо №1
Лофт перегородка №1
Цветочница бетонная квадратная
Цветочница бетонная Ц-6-1 шестигранник
Цветочница бетонная Ц-5
Стеновые панели Берлин
Стеновые панели Бордо квадрат
Подстолье Лофт деревянное Дизайн О
Опора для стола Дизайн О
Подстолье 1019EM
Подстолье 1026EM
Комод Предлиц
Журнальный стол ГРАНД ЛАТТЕ
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