Характеристики товара
Описание
Высота: 108 см
Ширина: 69 см
Длина: 38 см
Вес: 19 кг
Объем емкости: 240 л
Материал: окрашенная сталь
Урна ТРИО на три контейнера для раздельного сбора мусора. Каждый контейнер объемом 80 литров. Контейнеры изготовлены из оцинкованной стали и покрашены в разные цвета: желтый, синий, зеленый. Сверху контейнеры закрыты крышкой с отверстиями разной формы. Изделие обработано стойким к внешней среде полимерным покрытием для установки под открытым небом. Урна разборная, поставляется в компактной картонной коробке. Сборка осуществляется по месту установки.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина380 мм
- Ширина1080 мм
- Высота690 мм
- Объем240 л
- Материалсталь
Параметры упаковки
- Вес упаковки19 кг
- Изделия стопируютсяНет