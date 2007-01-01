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Настоящее фото товара Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио
40 оценок
22 910
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Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио - фото 1Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио - фото 2

Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио

Артикул: CH-009-593
40 оценок
Основные характеристики
  • Длина380 мм
  • Ширина1080 мм
  • Высота690 мм
  • Объем240 л
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 108 см

Ширина: 69 см

Длина: 38 см

Вес: 19 кг

Объем емкости: 240 л

Материал: окрашенная сталь

Урна ТРИО на три контейнера для раздельного сбора мусора. Каждый контейнер объемом 80 литров. Контейнеры изготовлены из оцинкованной стали и покрашены в разные цвета: желтый, синий, зеленый. Сверху контейнеры закрыты крышкой с отверстиями разной формы. Изделие обработано стойким к внешней среде полимерным покрытием для установки под открытым небом. Урна разборная, поставляется в компактной картонной коробке. Сборка осуществляется по месту установки.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина380 мм
  • Ширина1080 мм
  • Высота690 мм
  • Объем240 л
  • Материалсталь

Параметры упаковки

  • Вес упаковки19 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Варианты каркаса - Покрытие

Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио - каркас в цвете БелыйБелый
Урна для раздельного сбора мусора Чембрей Трио - каркас в цвете ЧерныйЧерный

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