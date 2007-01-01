Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная, произведённого компанией ChiedoCover
Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная
8 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная - фото 1

Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная

Артикул: CH-057-193
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота650 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна для фудкорта Патент, сталь матовая
Фотография товара Урна для фудкорта Патент, сталь матовая от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Заприлавочная, серая
Фотография товара Урна металлическая Заприлавочная, серая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина320 мм
  • Высота650 мм
  • Вес12 кг
  • Материалсталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Уличная урна для мусора Пресс, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
от30 690
Оптовая цена

Уличная урна для мусора Пресс, 100 л

13
Настоящее фото товара Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности, произведённого компанией ChiedoCover
от4 590
Оптовая цена

Урна для мусора Перч, с креплением к поверхности

10
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас-медиум, 25 литров

11
Настоящее фото товара Урна уличная Джангл-2 металлическая чашка, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Урна уличная Джангл-2 металлическая чашка

8
Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Алжир, произведённого компанией ChiedoCover
от10 690
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Алжир

14
Настоящее фото товара Урна уличная прифасадная, антик бронза, произведённого компанией ChiedoCover
от32 390
Оптовая цена

Урна уличная прифасадная, антик бронза

7
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит, произведённого компанией ChiedoCover
от33 490
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Алтар, красно-серый гранит

9
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от20 490
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Амбо, питерский гравий

11
Настоящее фото товара Урна бетонная уличная Пулпит, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от36 190
Оптовая цена

Урна бетонная уличная Пулпит, московский гравий

10
Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Киль, московский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Киль, московский гравий

5

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна Кернел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Кернел, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Урна Кернел

7
Настоящее фото товара Пепельница уличная Рецесс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Пепельница уличная Рецесс, черная

10
Настоящее фото товара Урна Пирамида, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна Пирамида

45
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2

42
Фотография товара Урна уличная металлическая Энкас от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная металлическая Энкас, произведённого компанией ChiedoCover
от8 590
Оптовая цена

Урна уличная металлическая Энкас

44
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная УРТ-19, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Урна металлическая уличная УРТ-19, зеленая

5
Распродажа
Фотография товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна деревянная на железобетонном основании Постс, произведённого компанией ChiedoCover
от13 79017
16 590 ₽Оптовая цена

Урна деревянная на железобетонном основании Постс

30
Настоящее фото товара Уличная урна Космос с пепельницей, произведённого компанией ChiedoCover
от2 990
Оптовая цена

Уличная урна Космос с пепельницей

42
Настоящее фото товара Урна уличная с козырьком Дебют, черная с вставками, произведённого компанией ChiedoCover
от5 990
Оптовая цена

Урна уличная с козырьком Дебют, черная с вставками

5
Настоящее фото товара Урна для торговых центров Канвас, 60 литров, произведённого компанией ChiedoCover
от12 490
Оптовая цена

Урна для торговых центров Канвас, 60 литров

6

Другие товары из раздела урны для помещений

Фотография товара Урна для мусора Раш, с внутренним ведром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для мусора Раш, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
от8 990
Оптовая цена

Урна для мусора Раш, с внутренним ведром

38
Фотография товара Урна для фудкорта Крекл от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна для фудкорта Крекл, произведённого компанией ChiedoCover
от55 290
Оптовая цена

Урна для фудкорта Крекл

34
Фотография товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент, произведённого компанией ChiedoCover
от33 290
Оптовая цена

Мраморная урна для отелей и торговых центров Педимент

43
Настоящее фото товара Уличная урна Локер, 20 л, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
от4 690
Оптовая цена

Уличная урна Локер, 20 л, серебро

14
Настоящее фото товара Урна для мусора Оттоман, произведённого компанией ChiedoCover
от42 190
Оптовая цена

Урна для мусора Оттоман

13
Настоящее фото товара Урна для мусора Пирамида 21 литров, красная, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Урна для мусора Пирамида 21 литров, красная

5
Настоящее фото товара Урна металлическая уличная УРТ-25, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от3 690
Оптовая цена

Урна металлическая уличная УРТ-25, черная

7
Настоящее фото товара Урна перфорированная Мосметро-2, белая, произведённого компанией ChiedoCover
от29 090
Оптовая цена

Урна перфорированная Мосметро-2, белая

15
Настоящее фото товара Урна уличная для Мусора с Пепельницей У-2, произведённого компанией ChiedoCover
от11 490
Оптовая цена

Урна уличная для Мусора с Пепельницей У-2

11
Настоящее фото товара Урна парковая бетонная Киль, мрамор шахматка, произведённого компанией ChiedoCover
от27 290
Оптовая цена

Урна парковая бетонная Киль, мрамор шахматка

6

Товар в корзине

Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная
Урна металлическая антивандальная Розвуд, черная
от 17 590
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Урна Кернел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Кернел, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Урна Кернел

7
Настоящее фото товара Пепельница уличная Рецесс, черная, произведённого компанией ChiedoCover
от31 090
Оптовая цена

Пепельница уличная Рецесс, черная

10
Настоящее фото товара Урна Пирамида, произведённого компанией ChiedoCover
от2 290
Оптовая цена

Урна Пирамида

45
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, произведённого компанией ChiedoCover
от2 590
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2

42

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности