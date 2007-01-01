Характеристики товара
Описание
Урна — современное и надёжное решение для благоустройства общественных пространств с высокой проходимостью. Конструкция сочетает прочный стальной корпус и декоративную отделку из ДПК (древесно-полимерного композита), что обеспечивает долговечность, устойчивость к погодным условиям и аккуратный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина500 мм
- Ширина500 мм
- Высота860 мм
- Вес30 кг
- Объем150 л
- Материалдерево, сталь
- Цветсерый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.17 м3
- Изделия стопируютсяНет