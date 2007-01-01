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Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдинг, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная для мусора Фолдинг
11 оценок
36 490
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Урна уличная для мусора Фолдинг

Артикул: CH-088-409
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота860 мм
  • Вес30 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Урна — современное и надёжное решение для благоустройства общественных пространств с высокой проходимостью. Конструкция сочетает прочный стальной корпус и декоративную отделку из ДПК (древесно-полимерного композита), что обеспечивает долговечность, устойчивость к погодным условиям и аккуратный внешний вид на протяжении многих лет эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота860 мм
  • Вес30 кг
  • Объем150 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветсерый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.17 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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