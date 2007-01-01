Характеристики товара
Описание
Уличная урна, декорированная под дерево, будет прекрасно смотреться в любом парке и сквере, выгодно впишется рядом с лавочкой или цветами на террасе.
Отлично подойдет для установки в местах общественного отдыха, а также в городской среде.
Урна изготовлена из качественных материалов, допускающих всесезонное использование на улице.
Каркас выполнен из 4 мм. стали, покрытой порошковой краской, и обшит деревянными рейками из лиственницы, защищенными пропиткой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина400 мм
- Высота780 мм
- Вес20 кг
- Объем50 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет