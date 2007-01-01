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Настоящее фото товара Урна уличная парковая Валлей, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная парковая Валлей
5 оценок
36 490
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Урна уличная парковая Валлей - фото 1

Урна уличная парковая Валлей

Артикул: CH-088-390
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина260 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота780 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная урна, декорированная под дерево, будет прекрасно смотреться в любом парке и сквере, выгодно впишется рядом с лавочкой или цветами на террасе.
Отлично подойдет для установки в местах общественного отдыха, а также в городской среде.
Урна изготовлена из качественных материалов, допускающих всесезонное использование на улице.
Каркас выполнен из 4 мм. стали, покрытой порошковой краской, и обшит деревянными рейками из лиственницы, защищенными пропиткой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина400 мм
  • Высота780 мм
  • Вес20 кг
  • Объем50 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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