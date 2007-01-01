Характеристики товара
Описание
Изготовлена из нержавеющей стали, полированная поверхность.
Урна предназначена для установки внутри торговых центров, бизнес центров.
Урна укомплектована внутренним металлическим ведром. Сверху урна закрыта крышкой выполненной из нержавеющей стали. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты и лучшего сцепления с поверхностью.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота800 мм
- Вес8 кг
- Объем50 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет