Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Урна для Мусора Брекет, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для Мусора Брекет, металлическая
15 оценок
16 290
Товар в корзине. Перейти
Урна для Мусора Брекет, металлическая - фото 1

Урна для Мусора Брекет, металлическая

Артикул: CH-088-378
15 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая от компании ChiedoCover.
Следующий Урна металлическая Уралочка 2
Фотография товара Урна металлическая Уралочка 2 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Изготовлена из нержавеющей стали, полированная поверхность.
Урна предназначена для установки внутри торговых центров, бизнес центров.
Урна укомплектована внутренним металлическим ведром. Сверху урна закрыта крышкой выполненной из нержавеющей стали. Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты и лучшего сцепления с поверхностью.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота800 мм
  • Вес8 кг
  • Объем50 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.07 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Распродажа
Фотография товара Скамья Кенрик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Кенрик, произведённого компанией ChiedoCover
11 39029
15 990 ₽Оптовая цена

Скамья Кенрик

38
Фотография товара Скамья Сеттл серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скамья Сеттл серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Скамья Сеттл серый

39
Распродажа
Фотография товара Урна уличная Слинг малая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная Слинг малая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99015
4 690 ₽Оптовая цена

Урна уличная Слинг малая

32
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Банистер, произведённого компанией ChiedoCover
от32 190
Оптовая цена

Урна бетонная парковая Банистер

50
Настоящее фото товара Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л), произведённого компанией ChiedoCover
от28 390
Оптовая цена

Урны для раздельного сбора мусора «Город» 4 секции (4х48л)

36
Настоящее фото товара Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 490
Оптовая цена

Урна металлическая Уралочка 2, вкапываемая

33
Настоящее фото товара Скамейка садово-парковая Кноб, произведённого компанией ChiedoCover
14 590

Скамейка садово-парковая Кноб

13
Фотография товара Лавочка металлическая Летч от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лавочка металлическая Летч, произведённого компанией ChiedoCover
12 390

Лавочка металлическая Летч

9
Настоящее фото товара Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, красный

8
Настоящее фото товара Урна бетонная парковая Пурлин, произведённого компанией ChiedoCover
9 190

Урна бетонная парковая Пурлин

5

Другие товары из раздела для благоустройства территории

Фотография товара Урна Вессел от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна Вессел, произведённого компанией ChiedoCover
23 690

Урна Вессел

11
Настоящее фото товара Урна для места общественного питания Трек, произведённого компанией ChiedoCover
69 590

Урна для места общественного питания Трек

13
Настоящее фото товара Пепельница настенная Реил, произведённого компанией ChiedoCover
9 290

Пепельница настенная Реил

5
Настоящее фото товара Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, синий, произведённого компанией ChiedoCover
8 490

Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, синий

10
Настоящее фото товара Урна-пепельница металлическая Консол, произведённого компанией ChiedoCover
11 290

Урна-пепельница металлическая Консол

10
Настоящее фото товара Урна уличная круглая Трасс, 100 л, антик серебро, произведённого компанией ChiedoCover
5 490

Урна уличная круглая Трасс, 100 л, антик серебро

6
Настоящее фото товара Урна уличная квадратная Паул, 50 л, с внутренним ведром, серый, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Урна уличная квадратная Паул, 50 л, с внутренним ведром, серый

9
Фотография товара Урна уличная для мусора Фолдинг от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдинг, произведённого компанией ChiedoCover
36 490

Урна уличная для мусора Фолдинг

11
Фотография товара Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
11 490

Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л

8
Настоящее фото товара Урна уличная Флед, произведённого компанией ChiedoCover
17 590

Урна уличная Флед

6

Товар в корзине

Урна для Мусора Брекет, металлическая
Урна для Мусора Брекет, металлическая
16 290
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности