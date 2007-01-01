Характеристики товара
Описание
Скамейка имеет простые и в то же время оригинальные формы. Основание изготовлено из бетона, достаточно массивное. Достоинством скамейки является тот факт, что она гармонично вписывается в любой ландшафт и смотрится органично. Скамейка изготавливается с использованием самых современных технологий. Особенностью конструкции является следующее:
1. Отсутствие металлических деталей, риск коррозии полностью исключается.
2. Рейки из клееного бруса не подвергаются деформации и сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.
3. Нет необходимости использовать дополнительные крепления.
4. Благодаря дополнительной обработке брус долговечен и прочен.
Скамейка бетонная без спинки широко используется в ландшафтном дизайне. Она прочная и надежная, вписывается в любой пейзаж. Благодаря простоте конструкции скамейка прослужит на приусадебном участке не один десяток лет, не требуя дополнительных эксплуатационных расходов. Спрос на такие скамейки постоянно растет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина460 мм
- Высота400 мм
- Вес250 кг
- Материалбетон, дерево
- Цветкоричневый, темно-коричневый
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.30 м3
- Изделия стопируютсяНет