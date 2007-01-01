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Настоящее фото товара Скамейка бетонная без спинки Пулл, питерский гравий, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка бетонная без спинки Пулл, питерский гравий
9 оценок
51 290
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Скамейка бетонная без спинки Пулл, питерский гравий - фото 1

Скамейка бетонная без спинки Пулл, питерский гравий

Артикул: CH-088-333
9 оценок
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка имеет простые и в то же время оригинальные формы. Основание изготовлено из бетона, достаточно массивное. Достоинством скамейки является тот факт, что она гармонично вписывается в любой ландшафт и смотрится органично. Скамейка изготавливается с использованием самых современных технологий. Особенностью конструкции является следующее:
1. Отсутствие металлических деталей, риск коррозии полностью исключается.
2. Рейки из клееного бруса не подвергаются деформации и сохраняют форму на протяжении всего срока эксплуатации.
3. Нет необходимости использовать дополнительные крепления.
4. Благодаря дополнительной обработке брус долговечен и прочен.
Скамейка бетонная без спинки широко используется в ландшафтном дизайне. Она прочная и надежная, вписывается в любой пейзаж. Благодаря простоте конструкции скамейка прослужит на приусадебном участке не один десяток лет, не требуя дополнительных эксплуатационных расходов. Спрос на такие скамейки постоянно растет.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина460 мм
  • Высота400 мм
  • Вес250 кг
  • Материалбетон, дерево
  • Цветкоричневый, темно-коричневый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.30 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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