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Настоящее фото товара Урна для мусора стальная Шелф, произведённого компанией ChiedoCover
Урна для мусора стальная Шелф
5 оценок
11 290
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Урна для мусора стальная Шелф - фото 1

Урна для мусора стальная Шелф

Артикул: CH-088-377
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота680 мм
  • Вес7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стальная урна для мусора — это надёжное решение для поддержания чистоты на улице и в помещениях с высокой проходимостью. Лаконичный современный дизайн делает модель универсальной для городской среды, бизнес-центров, торговых объектов и жилых комплексов.
Прочный стальной корпус устойчив к ежедневной эксплуатации, механическим нагрузкам и воздействию внешней среды. Урна сохраняет аккуратный внешний вид даже при интенсивном использовании и отлично подходит для круглогодичной эксплуатации.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина310 мм
  • Высота680 мм
  • Вес7 кг
  • Объем50 л
  • Материалсталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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