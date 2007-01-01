Характеристики товара
Описание
Стальная урна для мусора — это надёжное решение для поддержания чистоты на улице и в помещениях с высокой проходимостью. Лаконичный современный дизайн делает модель универсальной для городской среды, бизнес-центров, торговых объектов и жилых комплексов.
Прочный стальной корпус устойчив к ежедневной эксплуатации, механическим нагрузкам и воздействию внешней среды. Урна сохраняет аккуратный внешний вид даже при интенсивном использовании и отлично подходит для круглогодичной эксплуатации.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина310 мм
- Высота680 мм
- Вес7 кг
- Объем50 л
- Материалсталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет