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Настоящее фото товара Пепельница настенная Реил, произведённого компанией ChiedoCover
Пепельница настенная Реил
5 оценок
9 290
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Пепельница настенная Реил - фото 1

Пепельница настенная Реил

Артикул: CH-088-367
5 оценок
Основные характеристики
  • Длина65 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота290 мм
  • Вес2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Грациозная пепельница, выполненная из нержавеющей стали, имеющая милый и привлекательный внешний вид. Скошенный верх позволяет легко потушить сигарету при любом росте курящего и выбросить окурок в специально отверстие в центре. Кроме того, он не дает снегу оседать на поверхности, и препятствует попаданию воды внутрь пепельницы.

Узкий диаметр пепельницы и небольшое отверстие для окурков не позволяют им тлеть внутри. Пепельница может устанавливаться на любые вертикальные поверхности.
Настенная пепельница очищается открыванием снизу дверцы с замком.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина65 мм
  • Ширина65 мм
  • Высота290 мм
  • Вес2 кг
  • Объем1.2 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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