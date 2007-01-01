Характеристики товара
Описание
Грациозная пепельница, выполненная из нержавеющей стали, имеющая милый и привлекательный внешний вид. Скошенный верх позволяет легко потушить сигарету при любом росте курящего и выбросить окурок в специально отверстие в центре. Кроме того, он не дает снегу оседать на поверхности, и препятствует попаданию воды внутрь пепельницы.
Узкий диаметр пепельницы и небольшое отверстие для окурков не позволяют им тлеть внутри. Пепельница может устанавливаться на любые вертикальные поверхности.
Настенная пепельница очищается открыванием снизу дверцы с замком.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина65 мм
- Ширина65 мм
- Высота290 мм
- Вес2 кг
- Объем1.2 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет