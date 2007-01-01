Характеристики товара
Описание
Уличная урна предназначена для эксплуатации в общественных пространствах с высокой проходимостью. Прочная конструкция и увеличенный объём делают её оптимальным решением для парков, скверов, пешеходных зон, территорий жилых комплексов, торговых и деловых центров, входных групп и зон ожидания.
Корпус урны выполнен в комбинированном исполнении с декоративной облицовкой под дерево, что позволяет гармонично вписать изделие в городскую и парковую среду. Внутри установлена съёмная металлическая чаша, обеспечивающая удобство очистки и обслуживания. В верхней части предусмотрена чаша для окурков, что повышает уровень чистоты и снижает риск возгорания.
Благодаря увеличенным габаритам урна подходит для установки в местах с интенсивным потоком людей и рассчитана на длительную эксплуатацию на открытом воздухе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина450 мм
- Ширина500 мм
- Высота650 мм
- Вес18 кг
- Объем100 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный, металлический
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет