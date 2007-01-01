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Настоящее фото товара Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л
8 оценок
11 490
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Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л - фото 1Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л - фото 2

Урна уличная для мусора Фолдабл, 100 л

Артикул: CH-088-411
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина450 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота650 мм
  • Вес18 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Уличная урна предназначена для эксплуатации в общественных пространствах с высокой проходимостью. Прочная конструкция и увеличенный объём делают её оптимальным решением для парков, скверов, пешеходных зон, территорий жилых комплексов, торговых и деловых центров, входных групп и зон ожидания.
Корпус урны выполнен в комбинированном исполнении с декоративной облицовкой под дерево, что позволяет гармонично вписать изделие в городскую и парковую среду. Внутри установлена съёмная металлическая чаша, обеспечивающая удобство очистки и обслуживания. В верхней части предусмотрена чаша для окурков, что повышает уровень чистоты и снижает риск возгорания.
Благодаря увеличенным габаритам урна подходит для установки в местах с интенсивным потоком людей и рассчитана на длительную эксплуатацию на открытом воздухе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина450 мм
  • Ширина500 мм
  • Высота650 мм
  • Вес18 кг
  • Объем100 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный, металлический

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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