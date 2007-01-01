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Настоящее фото товара Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, желтый, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, желтый
11 оценок
8 490
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Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, желтый - фото 1

Урна уличная Ледж, 30 л, со съемным верхом, желтый

Артикул: CH-088-376
11 оценок
Основные характеристики
  • Длина360 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота820 мм
  • Вес10 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стационарная уличная урна с пепельницей.
Урна отлично впишется в любой парк или двор многоквартирного дома. Благодаря вместительной пепельнице - позволит сделать территорию чистой от окурков. Дворникам понравится удобный механизм очистки пепельницы от окурков - и они станут делать это чаще и быстрее!
Урны для мусора изготавливаются из оцинкованного металла, далее идет покрытие полимерно-порошковой краской. Широкая гамма базовых цветов урны позволит сделать веселее Ваш двор, магазин, торговый центр.
Есть еще одно преимущество нашей урны с пепельницей, которым мы гордимся – это ее непрогараемость благодаря толщине металла самой пепельницы в 3 мм. И да! Наши урны для мусора служат надежностью и качеством своим владельцам. Поговорим о долговечности. Чистая, аккуратная урна поддерживает имидж любой компании и любого заведения. Если своевременно извлекать мусор из урны и уделять какое-то внимание по уходу, то она может прослужить 3-4 года. Таких примеров в городе немало.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина360 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота820 мм
  • Вес10 кг
  • Объем30 л
  • Материалсталь
  • Цветжелтый

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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