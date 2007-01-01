Характеристики товара
Описание
Наличие пепельницы: Урна с пепельницей
Внутренняя емкость: В комплекте
Материал: Нержавеющая сталь
Объем: 30 л
Цвет: Сталь (матовая)
Метод крепления: Универсальная (может крепиться)
Высота: 61 см
Ширина: 25 см
Длина: 25 см
Вес: 4 кг
Объем в упаковке, м3: 0.04
Урна изготовлена из шлифованной нержавеющей стали.
Урна для мусора оснащена металлической сеткой для тушения окурков.
Стильная урна для банков, гостиниц, бизнес-центров.Урна выполнена из шлифованной нержавеющей стали.
Урна предназначена для торговых и офисных и деловых центров, магазинов, аптек и др. Можно устанавливать под открытым небом.
В комплект входит: корпус урны и крышка из нержавеющей стали, чашка для окурков и внутреннее металлическое ведро.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина250 мм
- Ширина250 мм
- Высота610 мм
- Вес4 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет