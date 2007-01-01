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Настоящее фото товара Урна уличная Панел, с внутренним ведром, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Панел, с внутренним ведром
50 оценок
5 790
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Урна уличная Панел, с внутренним ведром - фото 1Урна уличная Панел, с внутренним ведром - фото 2Урна уличная Панел, с внутренним ведром - фото 3

Урна уличная Панел, с внутренним ведром

Артикул: CH-023-958
50 оценок
Основные характеристики
  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота610 мм
  • Вес4 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Наличие пепельницы: Урна с пепельницей

Внутренняя емкость: В комплекте

Материал: Нержавеющая сталь

Объем: 30 л

Цвет: Сталь (матовая)

Метод крепления: Универсальная (может крепиться)

Высота: 61 см

Ширина: 25 см

Длина: 25 см

Вес: 4 кг

Объем в упаковке, м3: 0.04

Урна изготовлена из шлифованной нержавеющей стали.

Урна для мусора оснащена металлической сеткой для тушения окурков.

Стильная урна для банков, гостиниц, бизнес-центров.Урна выполнена из шлифованной нержавеющей стали.

Урна предназначена для торговых и офисных и деловых центров, магазинов, аптек и др. Можно устанавливать под открытым небом.

В комплект входит: корпус урны и крышка из нержавеющей стали, чашка для окурков и внутреннее металлическое ведро.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина250 мм
  • Ширина250 мм
  • Высота610 мм
  • Вес4 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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