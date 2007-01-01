Характеристики товара
Описание
Стационарная уличная урна с пепельницей.
Урна отлично впишется в любой парк или двор многоквартирного дома. Благодаря вместительной пепельнице - позволит сделать территорию чистой от окурков. Дворникам понравится удобный механизм очистки пепельницы от окурков - и они станут делать это чаще и быстрее!
Урны для мусора изготавливаются из оцинкованного металла, далее идет покрытие полимерно-порошковой краской. Широкая гамма базовых цветов урны позволит сделать веселее Ваш двор, магазин, торговый центр.
Есть еще одно преимущество нашей урны с пепельницей, которым мы гордимся – это ее непрогараемость благодаря толщине металла самой пепельницы в 3 мм. И да! Наши урны для мусора служат надежностью и качеством своим владельцам. Поговорим о долговечности. Чистая, аккуратная урна поддерживает имидж любой компании и любого заведения. Если своевременно извлекать мусор из урны и уделять какое-то внимание по уходу, то она может прослужить 3-4 года. Таких примеров в городе немало.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина300 мм
- Высота820 мм
- Вес10 кг
- Объем30 л
- Материалсталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет