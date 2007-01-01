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Настоящее фото товара Урна уличная Флед, произведённого компанией ChiedoCover
Урна уличная Флед
6 оценок
17 590
Товар в корзине. Перейти
Урна уличная Флед - фото 1

Урна уличная Флед

Артикул: CH-088-413
6 оценок
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота800 мм
  • Вес20 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стильная городская урна для мусора для установки в многолюдных городских пространствах и парковых зонах. Урна также может украшать входную группу крупного бизнес центра или государственного учреждения.
Урна выполнена из стального каркаса и брусков из хвойных пород древесины.
Урна комплектуется внутренним металлическим оцинкованным ведром.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина410 мм
  • Высота800 мм
  • Вес20 кг
  • Объем50 л
  • Материалдерево, сталь
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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