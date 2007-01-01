Характеристики товара
Описание
Стильная городская урна для мусора для установки в многолюдных городских пространствах и парковых зонах. Урна также может украшать входную группу крупного бизнес центра или государственного учреждения.
Урна выполнена из стального каркаса и брусков из хвойных пород древесины.
Урна комплектуется внутренним металлическим оцинкованным ведром.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина410 мм
- Высота800 мм
- Вес20 кг
- Объем50 л
- Материалдерево, сталь
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет