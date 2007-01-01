Характеристики товара
Описание
Высота: 80 см
Ширина: 30 см
Длина: 30 см
Вес: 12 кг
Объем емкости: 50 л
Материал: нержавеющая сталь
Объем упаковки: 0,1
Классический вариант уличной урны. Практичная для собственника и удобная для посетителей.
Изготовлена из нержавеющей стали шлифованная (матовая) поверхность.
Урна 'Мадрид' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п.
Укомплектована внутренним металлическим ведром.
Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты и лучшего сцепления с поверхностью.
Дополнительные характеристики:
Размер боковой прорези для мусора: 25 х 14 см
Толщина металла 0.8 мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота800 мм
- Вес12 кг
- Объем50 л
Параметры упаковки
- Вес упаковки12 кг
- Объём упаковки0.10 м3
- Изделия стопируютсяНет