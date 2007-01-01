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Настоящее фото товара Урна из нержавеющей стали Диагонал, произведённого компанией ChiedoCover
Урна из нержавеющей стали Диагонал
31 оценка
18 190
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Урна из нержавеющей стали Диагонал

Артикул: CH-009-581
31 оценка
Основные характеристики
  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота800 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Высота: 80 см

Ширина: 30 см

Длина: 30 см

Вес: 12 кг

Объем емкости: 50 л

Материал: нержавеющая сталь

Объем упаковки: 0,1

Классический вариант уличной урны. Практичная для собственника и удобная для посетителей.

Изготовлена из нержавеющей стали шлифованная (матовая) поверхность.

Урна 'Мадрид' предназначена для установки при входе в торговые центры, бизнес центры и т.п.

Укомплектована внутренним металлическим ведром.

Нижняя часть окантована резиновым профилем для защиты и лучшего сцепления с поверхностью.

Дополнительные характеристики:

Размер боковой прорези для мусора: 25 х 14 см

Толщина металла 0.8 мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота800 мм
  • Вес12 кг
  • Объем50 л

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12 кг
  • Объём упаковки0.10 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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