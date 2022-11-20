Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30

13 оценок

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Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Рока Куб 30

4.4
14 690 ₽
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Фито Форма мох Рами, кашпо Dekollete Куб 30 цвет
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Стойка Личи Чарисса Q Модуль, кашпо Dekollete Куб 30 цвет

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Высота800 мм
  • Ширина400 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материалткань, полиэстер

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