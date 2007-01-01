Характеристики товара
Описание
Maya в черном цвете: Стиль и надежность в одном изделии!
Познакомьтесь с Maya — идеальным дополнением для вашего интерьера!
Этот современный пластиковый стул Maya, изготовленный из полипропилена с окраской в массе, привлекает внимание своим элегантным черным цветом и отличается высокой прочностью и долговечностью. Maya не боится воздействия внешней среды, что делает его отличным выбором как для помещений, так и для уличного использования.
Изготовленный из качественных материалов, Maya способен выдерживать нагрузку до 120 кг, что делает его подходящим для дома, офиса, гостиницы или ресторана. Maya поставляется в разобранном виде, что упрощает его транспортировку и хранение. Простота сборки позволит вам быстро начать наслаждаться новым предметом мебели без лишних хлопот.
Кроме того, Maya идеально подходит для различных условий эксплуатации благодаря температурному диапазону от -50°C до +50°C. Это означает, что вы можете использовать его без опасений за сохранность даже в самых разнообразных погодных условиях.
Выберите Maya в черном цвете и создайте уникальную атмосферу в вашем пространстве, где стиль гармонирует с комфортом и надежностью!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина590 мм
- Глубина520 мм
- Высота800 мм
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет