Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина165 мм
- Высота140 мм
- Диаметр140 мм
- Вес0,51 кг
- Материалпластик
- Цветбелый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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