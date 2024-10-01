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Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая - фото 1Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая - фото 2

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

Артикул: CH-058-742
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес0,510 кг
  • Материалпластик, нержавеющая сталь
  • Цветсерый

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