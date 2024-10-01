Товар в корзине. Перейти
Воронка, полипропилен, 30 см, белый - фото 1

Воронка, полипропилен, 30 см, белый

Артикул: CH-058-754
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 16 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 25 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • Высота300 мм
  • Диаметр300 мм
  • Вес0,272 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветбелый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Каррарэ» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Каррарэ» стекло

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Суперга», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Суперга»

7
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 660

Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Лайн», произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Блюдо сервировочное «Лайн»

13
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Нож для мяса сталь нержавеющая, пластик

11
В наличии 34 шт.
Настоящее фото товара Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Экран для приготовления пиццы«Проотель» алюминий, металлический

14
В наличии 500 шт.
Настоящее фото товара Решетка для гриля сталь хромированная, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от730

Решетка для гриля сталь хромированная, металлический

6
В наличии
Настоящее фото товара Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан», произведённого компанией ChiedoCover
от260

Линейка барная «Гленморанджи - Макаллан»

10
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Твист блэк», произведённого компанией ChiedoCover
от1 7801
1 790 ₽

Ложка столовая «Твист блэк»

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», ширина 270мм, произведённого компанией ChiedoCover
от710
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль», ширина 270мм

13
В наличии 600 шт.

Другие товары из раздела кухонные воронки

Настоящее фото товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, произведённого компанией ChiedoCover
от590

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см

7
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от640

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

11
В наличии 48 шт.
Фотография товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, пластик, 13 см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от60

Воронка, пластик, 13 см, зеленая

6
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Воронка с ситом, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическая

13
В наличии 144 шт.
Фотография товара Воронка, пластик, 16 см, зеленая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, пластик, 16 см, зеленая, произведённого компанией ChiedoCover
от90

Воронка, пластик, 16 см, зеленая

6
В наличии 36 шт.
Фотография товара Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 950

Воронка, сталь нержавеющая, 21,5 см, металлическая

6
В наличии 20 шт.
Фотография товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от10 090

Воронка-дозатор для кондитерского изделия, с клапаном, с подставкой, сталь нержавеющая, пластик, 0,8 л, металлическая

5
В наличии
Настоящее фото товара Воронка, пластик, 16,5 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от420

Воронка, пластик, 16,5 см, белый

14
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Воронка, полипропилен, 20 см, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от800

Воронка, полипропилен, 20 см, белый

15
В наличии
Настоящее фото товара Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Воронка, сталь нержавеющая, 12,5 см, металлическая

14
В наличии 20 шт.

Товар в корзине

Воронка, полипропилен, 30 см, белый
Воронка, полипропилен, 30 см, белый
от 890
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Каррарэ» стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от3905
410 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Каррарэ» стекло

15
В наличии 12 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Суперга», произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Суперга»

7
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 660

Сотейник с крышкой 3-х слойный медь, сталь нержавеющий

9
В наличии 36 шт.
Настоящее фото товара Блюдо сервировочное «Лайн», произведённого компанией ChiedoCover
от1 160

Блюдо сервировочное «Лайн»

13
В наличии 1 шт.