Характеристики товара
Описание
Журнальный столик «Капри» является идеальным дополнением аналогичной линейки мебели для комфортного отдыха. Ее каркас сделан из высокопрочного алюминия, который оплетен искусственным ротангом с помощью ручного круглого плетения. Столик представлен в соломенном цвете.Неотъемлемой частью столика является стеклянная столешница. Ее толщина достигает 5 мм. Стеклянная рабочая поверхность крепится на прозрачные силиконовые присоски, что позволяет транспортировать его в собранном виде.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина950 мм
- Глубина950 мм
- Высота350 мм
- Материалалюминий, искусственный ротанг, закаленое стекло
- Материал столешницыстекло
- Материал каркасаалюминий
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки980 мм
- Высота упаковки390 мм
- Глубина упаковки980 мм
- Вес упаковки22 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет