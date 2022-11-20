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Диван прямой Кассель велюр синий

Артикул: CH-049-483
14 оценок
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Диван прямой Кассель велюр серый

Характеристики товара

Описание

Современный диван Кассель в лаконичном исполнении. Плавные линии и мягкая велюровая обивка делают модель максимально уютной и комфортной. Такой диван станет прекрасным дополнением интерьера в современном стиле.

Диван оборудован механизмом «клик-кляк», который включает в себя три уровня фиксации спинки: «стандарт», «релакс» и «спальное место».

Каркас: фанера, брус хвойных пород, ДСП, ДВП

Материал ножек: металл

Материал обивки: велюр

Наполнитель: высокопрочный ППУ

Тип пружинного блока: змейка

Механизм: клик-клак

Высота: 85

Высота спинки: 40

Высота ножек: 20

Высота до сиденья: 45

Ширина: 188

Глубина: 94

Глубина сиденья: 55

Габариты спального места: 188*111

Кол-во посадочных мест: 3

Ящик для белья: нет

Съемный чехол: нет

Нагрузка: 240

Вес: 43

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 117*194*27
Вес брутто: 47
Объем: 0,610

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Основные характеристики

  • Ширина1880 мм
  • Высота850 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Высота спинки400 мм
  • Глубина940 мм
  • Глубина сиденья550 мм
  • Вес43 кг
  • Максимальная нагрузка240 кг
  • Материалвелюр
  • Материал каркасафанера, дерево, ДСП
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки1170 мм
  • Высота упаковки1940 мм
  • Глубина упаковки270 мм
  • Объём упаковки0.61 м3
  • Вес упаковки47 кг

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