Одеяла и подушки для детей

Сначала популярные
Настоящее фото товара Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
539 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское Овечья шерсть Эко облегченное
Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер классическое, произведённого компанией ChiedoCover
869 ₽
Оптовая цена
4.2
Одеяло детское халлофайбер классическое
Настоящее фото товара Одеяло детское бамбуковое Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 736 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское бамбуковое Люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское халлофайбер облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
888 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское халлофайбер облегченное
Настоящее фото товара Одеяло хлопок 100% детское, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло хлопок 100% детское
Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС, произведённого компанией ChiedoCover
1 922 ₽
Оптовая цена
4.6
Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС
Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть классическое, произведённого компанией ChiedoCover
975 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское овечья шерсть классическое
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло Хлопок 100% Cова бежевая
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Кошка розовое, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло Хлопок 100% Кошка розовое
Гарантия12 месяцев на нашу продукцию
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское ватное облегченное
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.6
Одеяло Хлопок 100% Собачка Розовый
Настоящее фото товара Одеяло Хлопок 100% Кошка Голубой, произведённого компанией ChiedoCover
698 ₽
Оптовая цена
4.1
Одеяло Хлопок 100% Кошка Голубой
Настоящее фото товара Одеяло Бамбук мф, произведённого компанией ChiedoCover
812 ₽
Оптовая цена
4.1
Одеяло Бамбук мф
Настоящее фото товара Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс, произведённого компанией ChiedoCover
780 ₽
Оптовая цена
5
Одеяло Бамбук мф облегченное уп.люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное, произведённого компанией ChiedoCover
974 ₽
Оптовая цена
4.3
Одеяло детское ватное
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 583 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло детское ватное люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское ватное облегченное Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 545 ₽
Оптовая цена
4.5
Одеяло детское ватное облегченное Люкс
Настоящее фото товара Подушка Бамбук классика, произведённого компанией ChiedoCover
381 ₽
Оптовая цена
4.4
Подушка Бамбук классика
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Настоящее фото товара Подушка Бамбук мф детская, произведённого компанией ChiedoCover
317 ₽
Оптовая цена
4.1
Подушка Бамбук мф детская
Настоящее фото товара Подушка Бамбук для новорожденных, произведённого компанией ChiedoCover
381 ₽
Оптовая цена
4.8
Подушка Бамбук для новорожденных
Настоящее фото товара Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
1 853 ₽
Оптовая цена
5
Одеяло детское верблюжья шерсть ЛЮКС облегченное
Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть микрофибра, произведённого компанией ChiedoCover
890 ₽
Оптовая цена
4.7
Одеяло детское овечья шерсть микрофибра
Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
986 ₽
Оптовая цена
4.6
Одеяло детское овечья шерсть облегченное
Настоящее фото товара Одеяло детское овечья шерсть облегченное Люкс, произведённого компанией ChiedoCover
1 503 ₽
Оптовая цена
5
Одеяло детское овечья шерсть облегченное Люкс
Настоящее фото товара Одеяло детское синтепух, произведённого компанией ChiedoCover
677 ₽
Оптовая цена
4.9
Одеяло детское синтепух
Настоящее фото товара Одеяло детское Халлофайбер Эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
578 ₽
Оптовая цена
4.8
Одеяло детское Халлофайбер Эко облегченное
Настоящее фото товара Подушка лебяжий пух люкс детская, произведённого компанией ChiedoCover
401 ₽
Оптовая цена
5
Подушка лебяжий пух люкс детская

Почему нас выбирают?

  • Быстрая доставка

    от 2 дней, по всей России и СНГ

  • Низкие цены

    на всю продукцию, скидки и акции

  • Бесплатные образцы

    мебели и текстиля

  • Удобная оплата

    Наличный и безаличный расчет, частичная оплата

  • Своё производство

    Более 90% продукции мы производим сами

  • В наличии и под заказ

    Готовая к отправке и индивидуальная продукция

Подробнее о ChiedoCover

Частые вопросы

  • 🚚 В какие регионы осуществляете доставку?

    Доставка товара осуществляется транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка . Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

  • 📦 Как осуществляется расчёт и оплата доставки?

    Стоимость доставки рассчитывается транспортной компанией, и зависит от объема и веса груза.

    Для отправки транспортной компанией необходимы следующие данные:

    • физическое лицо — ФИО, серия и номер паспорта, контактный телефон
    • юридическое лицо — наименование юр.лица, ИНН и контактный телефон.

    Оплата доставки происходит в вашем городе при получении заказа.

    Подробнее о доставке Вы можете прочитать на отдельной странице Доставка. Для детального расчёта стоимости Вы всегда можете обратиться к нашим сотрудникам по телефону +7 922 906 67 77

    Доставка текстиля осуществляется бесплатно.

  • ❓ Возможен ли самовывоз?

    Да. Мы предлагаем несколько вариантов доставки:

    • Самовывоз со склада в Москве;
    • Самовывоз с производства в Слободском районе Кировской области;
    • Самовывоз из фирменных шоурумов ChiedoCover;
    • Доставка товара транспортными компаниями по всей России, а так же СНГ.
  • 💳 Как происходит оплата?

    Мы предлагаем несколько вариантов оплаты:

    • Возможна оплата наличными, банковским переводом по договору
    • Возможна частичная оплата
    • Дополнительные скидки до 5 % постоянным клиентам

    Подробная информация на странице Оплата

  • 💯 Какую гарантию вы даете на вашу продукцию?

    Гарантийный срок на товар составляет 12 месяцев с даты получения товара Заказчиком, если иное не указано в договоре на конкретную партию товара.

    Подробная информация на странице Гарантия

  • 🔙 Возможно ли вернуть приобретенный товар?

    Возврат товара может быть произведен в случае обнаружения ненадлежащего качества товара.

    Продавец несет ответственность за недостатки товара, если они возникли по его вине (производственные дефекты), либо возникли до момента поставки товара заказчику. С подробной информацией о возврате товара можно познакомиться на странице Гарантия

  • ✅ Как сделать заказ?
    1. Выберите столы, стулья или текстиль, которые хотите купить.
    2. Выберите любую транспортную компанию. (К примеру "Деловые Линии" www.dellin.ru, ПЭК pecom.ru, ЖелДорЭкспедиция www.jde.ru, БайкалСервис www.baikalsr.ru, АвтоТрейдинг www.ae5000.ru
    3. Согласуйте с менеджером заказ, транспортную компанию, сроки и стоимость доставки по телефону +7 922 906 67 77
    4. Оплатите заказ. Для физических лиц - картой или по счету, для юридических лиц - необходимо написать заявку на mail@chiedocover.ru прикрепив реквизиты Вашей компании.
    5. Оплата доставки происходит в Вашем городе при получении заказа. Доставка текстиля бесплатная.

    Заказы доставляются транспортной компанией только в случае 100% предоплаты для юридических лиц.

    При выборе доставки с помощью транспортной компании от физических лиц и ИП необходим серия и номер паспорта, для юридических лиц — реквизиты организации и подробные данные.

  • 🪑 Вы производители или перепродаете?

    Компания ChiedoCover производит товары для сферы HoReCa с 2007 года. Наше производство находится в Кировской области, в Слободском районе. В 2021 году это пять цехов: стулья на металлокаркасе, столы складные, деревянные стулья, мягкая мебель, текстильное производство (чехлы на мебель, скатерти, салфетки, шторы и т.д.).

  • 💥 Есть ли скидки?

    Нашим клиентам мы готовы предложить лучшие цены и комплексные условия. Мы предлагаем дополнительные скидки до 20% постоянным клиентам, сезонные предложения и регулярные акции на отдельные категории товаров.

    С текущими акциями можно подробнее ознакомиться на странице Акция дня

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