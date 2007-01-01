Характеристики товара
Описание
Спот — стильный акцент для вашего пространства. Плафон выполнен из прочного металла с матовым покрытием. Компактная цилиндрическая форма светильника с вертикальной ребристой фактурой и лаконичный цвет делают его универсальным и подходящим для разных интерьеров, от современных до лофт-стилей. Спот оснащен одним источником света, что позволяет использовать как лампы накаливания, так и светодиоды. Мощность до 12 Вт, что подходит для освещения площади до 2 кв.м. Свет направлен вниз для создания направленного освещения в нужной области. Спот крепится к потолку или стене с помощью саморезов, что делает установку достаточно простой и быстрой. Он идеально подходит для установки на натяжные потолки. Этот стильный и минималистичный светильник подойдет для спальни, холла, гостиной, прихожей, а также для использования в гостиницах и кафе. Подчеркнет современный интерьер и добавит уют в любое пространство. В комплект входит светильник, инструкция по сборке, паспорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина84 мм
- Глубина84 мм
- Высота65 мм
- Вес0.189 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольGX53
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки90 мм
- Высота упаковки100 мм
- Вес упаковки0.3 кг
- Изделия стопируютсяНет