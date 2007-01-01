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Настоящее фото товара Спот Ранг Сора, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Спот Ранг Сора, черный
10 оценок
2 19036
3 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Спот Ранг Сора, черный - фото 1Спот Ранг Сора, черный - фото 2Спот Ранг Сора, черный - фото 3Спот Ранг Сора, черный - фото 4
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Спот Ранг Сора, черный

Артикул: CH-087-130
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина90 мм
  • Глубина95 мм
  • Высота180 мм
  • Вес0.3 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Спот — лаконичность и функциональность в одном корпусе. Светильник выполнен в современном минималистичном стиле с элементами лофта. Чёрный цилиндрический плафон с вертикальной ребристой текстурой придаёт модели характер и визуальную глубину, делая её уместной как в домашнем интерьере, так и в общественных пространствах. Корпус и плафон выполнены из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Поворотный плафон позволяет удобно направить световой поток, обеспечивая акцентное освещение нужной зоны. Спот крепится на планку и предназначен для настенного монтажа. Светильник оснащается одной лампой, допускается установка ламп накаливания или ЛЭД мощностью до 50 Вт. Такой вариант подойдёт для локального освещения площадью до 2 м², обеспечивая комфортное, направленное освещение. Выключатель расположен на стене, монтаж не потребует дополнительных решений. Спот подойдёт для размещения в спальне, гостиной, коридоре, холле, кафе или загородном доме. Он станет отличным решением для создания локального светового акцента — например, над прикроватной тумбой, в зоне чтения или у входа. В комплект входит светильник, инструкция по сборке, паспорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина90 мм
  • Глубина95 мм
  • Высота180 мм
  • Вес0.3 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольGU10
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки95 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Вес упаковки12.5 кг
  • Объём упаковки0.05 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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