Характеристики товара
Описание
Современная изысканность — спот с мраморным плафоном. Настенный спот воплощает в себе минимализм и благородство. Цилиндрический плафон выполнен из белого мрамора, который эффектно сочетается с корпусом из металла золотистого цвета. Такая комбинация делает светильник не только функциональным элементом освещения, но и стильным акцентом в интерьере. Модель оснащена одним источником света, поддерживающим лампы мощностью до 50 Вт. Подходит как для ламп накаливания, так и для ЛЭД. Направленный вниз свет идеально подходит для локального освещения и акцентной подсветки, охватывая площадь до 2 квадратных метров. Светильник крепится на планку и станет отличным решением для подсветки картины, зеркала, рабочей зоны или как дополнительное освещение в любом помещении. Идеально подойдёт для спальни, прихожей, кухни, кафе, коридора, детской, гостиничного номера или загородного дома. Он придаст пространству завершённость и атмосферу уюта. В комплект входят: спот, паспорт изделия, монтажная схема и фирменная упаковка.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина78 мм
- Глубина125 мм
- Высота125 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветбелый, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки85 мм
- Высота упаковки135 мм
- Вес упаковки18.5 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет