Характеристики товара
Описание
Стильный свет в индустриальном исполнении. Спот выполнен в узнаваемом стиле лофт. Белый металлический плафон в форме вытянутой капли с сетчатой структурой создаёт эффект мягкого, рассеянного света и при этом добавляет декоративный акцент в интерьер. Светильник оснащён поворотным плафоном, который можно направить в нужную сторону — удобно для локального освещения. Работает с одной лампой мощностью до 40 Вт с цоколем Е14. Идеально подойдёт для спальни, гостиной, кабинета или даже рабочего офиса. Такой светильник добавит уюта и характера, подчёркивая стиль помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина115 мм
- Высота175 мм
- Вес0.25 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки95 мм
- Высота упаковки120 мм
- Вес упаковки11.3 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет