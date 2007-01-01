Спот — лаконичность и функциональность в одном корпусе. Светильник выполнен в современном минималистичном стиле с элементами лофта. Серый цилиндрический плафон с вертикальной ребристой текстурой придаёт модели характер и визуальную глубину, делая её уместной как в домашнем интерьере, так и в общественных пространствах. Корпус и плафон выполнены из металла, что гарантирует долговечность и устойчивость конструкции. Поворотный плафон позволяет удобно направить световой поток, обеспечивая акцентное освещение нужной зоны. Спот крепится на планку и предназначен для настенного монтажа. Светильник оснащается одной лампой, допускается установка ламп накаливания или ЛЭД мощностью до 50 Вт. Такой вариант подойдёт для локального освещения площадью до 2 м², обеспечивая комфортное, направленное освещение. Выключатель расположен на стене, монтаж не потребует дополнительных решений. Спот подойдёт для размещения в спальне, гостиной, коридоре, холле, кафе или загородном доме. Он станет отличным решением для создания локального светового акцента — например, над прикроватной тумбой, в зоне чтения или у входа. В комплект входит светильник, инструкция по сборке, паспорт.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина95 мм
- Высота180 мм
- Вес0.3 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность50 Вт
- ЦокольGU10
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки95 мм
- Высота упаковки100 мм
- Вес упаковки12.5 кг
- Объём упаковки0.05 м3
- Изделия стопируютсяНет