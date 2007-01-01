Спот настенный — акцентный свет с изысканным декором. Спот создан для тех, кто ценит стильные детали в интерьере. Цилиндрические прозрачные плафоны подчеркивают лампу внутри, а натуральный мрамор в зелёном оттенке эффектно контрастирует с корпусом золотого цвета. Плафоны выполнены из прозрачного стекла, корпус — из металла с глянцевым золотым покрытием. Декоративный элемент из натурального мрамора добавляет светильнику статус и глубину. Модель оснащена двумя патронами Е14 и рассчитана на лампу до 40 Вт каждая. Она обеспечивает мягкое освещение на площади до 4 м², что делает её идеальной для создания уютной атмосферы и дополнительного освещения. Светильник крепится на планку. Плафоны направлены вниз, что делает освещение локальным и функциональным. Этот спот станет отличным решением для спальни, холла, коридора, гостиной, кафе или гостиницы. Его лаконичный, но благородный внешний вид впишется как в современные, так и в классические интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина140 мм
- Высота180 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп2
- Мощность80 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзеленый, золотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки130 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки17.9 кг
- Объём упаковки0.14 м3
- Изделия стопируютсяНет