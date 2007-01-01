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Настоящее фото товара Спот Экстенд Сора, белый, произведённого компанией ChiedoCover
Спот Экстенд Сора, белый
11 оценок
1 99034
2 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Спот Экстенд Сора, белый - фото 1Спот Экстенд Сора, белый - фото 2Спот Экстенд Сора, белый - фото 3
Распродажа

Спот Экстенд Сора, белый

Артикул: CH-087-114
11 оценок
Основные характеристики
  • Ширина84 мм
  • Глубина84 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.189 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Спот — стильный акцент для вашего пространства. Плафон выполнен из прочного металла с матовым покрытием. Компактная цилиндрическая форма светильника с вертикальной ребристой фактурой и лаконичный цвет делают его универсальным и подходящим для разных интерьеров, от современных до лофт-стилей. Спот оснащен одним источником света, что позволяет использовать как лампы накаливания, так и светодиоды. Мощность до 12 Вт, что подходит для освещения площади до 2 кв.м. Свет направлен вниз для создания направленного освещения в нужной области. Спот крепится к потолку или стене с помощью саморезов, что делает установку достаточно простой и быстрой. Он идеально подходит для установки на натяжные потолки. Этот стильный и минималистичный светильник подойдет для спальни, холла, гостиной, прихожей, а также для использования в гостиницах и кафе. Подчеркнет современный интерьер и добавит уют в любое пространство. В комплект входит светильник, инструкция по сборке, паспорт.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина84 мм
  • Глубина84 мм
  • Высота65 мм
  • Вес0.189 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность12 Вт
  • ЦокольGX53
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки90 мм
  • Высота упаковки100 мм
  • Вес упаковки0.3 кг
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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