Характеристики товара
Описание
Спот настенный — акцентный свет с изысканным декором. Спот создан для тех, кто ценит стильные детали в интерьере. Цилиндрический прозрачный плафон подчеркивает лампу внутри, а натуральный мрамор в зелёном оттенке эффектно контрастирует с корпусом золотого цвета. Плафон выполнен из прозрачного стекла, корпус — из металла с глянцевым золотым покрытием. Декоративный элемент из натурального мрамора добавляет светильнику статус и глубину. Модель оснащена патроном Е14 и рассчитана на лампу до 40 Вт. Она обеспечивает мягкое освещение на площади до 2 м², что делает её идеальной для создания уютной атмосферы и дополнительного освещения. Светильник крепится на планку. Плафон направлен вниз, что делает освещение локальным и функциональным. Этот спот станет отличным решением для спальни, холла, коридора, гостиной, кафе или гостиницы. Его лаконичный, но благородный внешний вид впишется как в современные, так и в классические интерьеры.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина110 мм
- Высота180 мм
- Вес0.6 кг
- Материалметалл, стекло, мрамор
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветзеленый, золотой, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки125 мм
- Высота упаковки160 мм
- Вес упаковки20.9 кг
- Объём упаковки0.13 м3
- Изделия стопируютсяНет