Характеристики товара
Описание
Спот — свет, который можно направить. Спот выполнен в контрастной цветовой гамме: чёрный металлический корпус гармонично сочетается с золотистым сетчатым плафоном, прикрытым прозрачным стеклом. Такое сочетание делает светильник стильным акцентом в интерьере. Поворотный плафон позволяет менять угол светового потока, направляя освещение туда, где это необходимо. Внутренний металлический отражатель рассеивает свет мягко и равномерно. Светильник можно использовать как в квартире — в спальне, кухне, коридоре или гостиной, — так и в коммерческих пространствах, таких как кафе, отели и лобби. Легко крепится на стену с помощью планки. Поддерживает лампы Е14 мощностью до 40 Вт, работает с лампами накаливания и ЛЭД. Освещает до 2 кв.м. пространства, обеспечивая функциональное точечное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина90 мм
- Глубина130 мм
- Высота150 мм
- Вес0.3 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветчерный, прозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки130 мм
- Высота упаковки190 мм
- Вес упаковки12.5 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет