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          Фотография Чехол для стола 05 от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          Еще 6
          Доставка 0₽Хит

          Чехол для стола 05

          4.8
          Оптовая цена
          1 090 ₽
          При покупке от 5 штук
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          Чехол для стола 05
          Чехол для стола 05
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          О товаре

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          Характеристики товара

          Основные характеристики

          Чехол можно сшить на любой стол

          Уточняйте цену

          * Расстояние между ножек 50 сантиметров

          Скачать инструкцию по эксплуатации

          Варианты размеров

          Ткань Диаметр см Оптовая цена руб Розничная цена руб
          Спандекс 60 1090 1420
          Спандекс 70 1290 1680
          Спандекс 80 1390 1810
          Бифлекс 60 2190 2850
          Бифлекс 70 2290 2980
          Бифлекс 80 2440 3170

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