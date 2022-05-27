Товар дня

Лучший из лучших

27.05.2022Чехол 01 белый

Универсальный плотный чехол из спандекса - необходимый элемент для торжественных мероприятий

26.05.2022Стул Маллин

Мягкий стул с округлой спинкой на лакированных буковых ножках - стильное решение для любого помещения

25.05.2022Стул Самба

Офисный стул с эргономичной спинкой. Стильный и практичный - впишется в любой интерьер и легко штабелируется

24.05.2022Барный стул Barifuto

Стул на мощной стальной ножке с подъемным механизмом. Ткань прошита красивой аккуратной строчкой

23.05.2022Скамья Лидер 8

Складная скамья удобна в применении и хранении. Дополнительная опция - регуляторы ножек по высоте

22.05.2022Диван лофт Форвард

Прямой диван с металлическим основанием и мягкими подушками для ценителей индустриального стиля