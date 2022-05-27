Универсальный плотный чехол из спандекса - необходимый элемент для торжественных мероприятий
Мягкий стул с округлой спинкой на лакированных буковых ножках - стильное решение для любого помещения
Офисный стул с эргономичной спинкой. Стильный и практичный - впишется в любой интерьер и легко штабелируется
Стул на мощной стальной ножке с подъемным механизмом. Ткань прошита красивой аккуратной строчкой
Складная скамья удобна в применении и хранении. Дополнительная опция - регуляторы ножек по высоте
Прямой диван с металлическим основанием и мягкими подушками для ценителей индустриального стиля