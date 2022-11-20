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Стул Гвен, серебро - фото 1

Стул Гвен, серебро

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Стул Бистро, серебро / голубой
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Стул Бистро, серебро / голубой

Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветсеребряный, сиреневый

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