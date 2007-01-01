Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стул Гвен, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Гвен, серебро
76 оценок
1 39031
1 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Гвен, серебро - фото 1Стул Гвен, серебро - фото 2Стул Гвен, серебро - фото 3Стул Гвен, серебро - фото 4Стул Гвен, серебро - фото 5Стул Гвен, серебро - фото 6Стул Гвен, серебро - фото 7Стул Гвен, серебро - фото 8
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Гвен, серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Гвен, серебро производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Гвен, серебро производства ChiedoCover
МИНПРОМТОРГ

Товар в реестре Минпромторга РФ

Подробнее

Стул Гвен, серебро

Артикул: CH-022-021
76 оценок
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро
Фотография товара Стул Астра, велюр Коннект 31, каркас серебро от компании ChiedoCover.
Следующий Стул Такер, черный деревянный
Фотография товара Стул Такер, черный деревянный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Мягкие стулья с прочным каркасом и комфортной обивкой, обеспечивающей удобство при длительном сидении. Стильный и эргономичный дизайн делает эти стулья отличным решением для создания уютной атмосферы в любых заведениях. Легкие в обслуживании и практичные, они станут надежным выбором для бизнеса, ценящего комфорт и презентабельный внешний вид.

Особенности:
1. Комфорт: мягкое сиденье и спинка для максимального удобства
2. Практичность: прочный каркас и износостойкая обивка для длительной эксплуатации
3. Универсальность: элегантный дизайн, подходящий для разных интерьеров
4. Выгода: привлекательная цена при заказе от 10 штук, оптимальное соотношение цена/качество

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина580 мм
  • Высота880 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка130 кг
  • НаполнительEL
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Материал каркасаметалл
  • Цветсиреневый, серебряный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку
Надёжная упаковка

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Популярные варианты обивки - Жаккард Корона

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете КраснаяКрасная
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Жаккард Ромб

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Гвен, серебро - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Galaxy

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Гвен, серебро - обивка в цвете CreamCream
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Экокожа Domus

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете ecruecru
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Velutto

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете 22
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Белла

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете 0909
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Велюр Teddy / Тедди

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете Тэдди 018 (т.сер.)Тэдди 018 (т.сер.)
Смотреть полный каталог обивок

Популярные варианты обивки - Шенилл

Стул Гвен, серебро - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Смотреть полный каталог обивок

Варианты каркаса - Покрытие

Стул Гвен, серебро - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Гвен, серебро - каркас в цвете БелыйБелый

Похожие товары

Настоящее фото товара Стул Фрак, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, красный

54
Настоящее фото товара Стул Фрак, фуксия, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Фрак, фуксия

148
Фотография товара Стул пластиковый Бит, горчичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Бит, горчичный, произведённого компанией ChiedoCover
от9 290
Оптовая цена

Стул пластиковый Бит, горчичный

41
В наличии 3 шт.
Фотография товара Стул складной Мэсон белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул складной Мэсон белый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 390
Оптовая цена

Стул складной Мэсон белый

41
Фотография товара Стул пластиковый Ибица Басик от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Ибица Басик, произведённого компанией ChiedoCover
от16 190
Оптовая цена

Стул пластиковый Ибица Басик

50
Настоящее фото товара Стул Митч синий, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена

Стул Митч синий

38
Фотография товара Стул Маттео, голубой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Маттео, голубой, произведённого компанией ChiedoCover
2 790
Оптовая цена

Стул Маттео, голубой

40
  • белый
  • голубой
В наличии 16 шт.
Фотография товара Барный стул Элбоу от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Элбоу, произведённого компанией ChiedoCover
от60 090
Оптовая цена

Барный стул Элбоу

40
Фотография товара Стул Лофт-17 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-17, произведённого компанией ChiedoCover
от5 790

Стул Лофт-17

46
Фотография товара Стул Мастерс, кирпичный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Мастерс, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
3 890
Оптовая цена

Стул Мастерс, кирпичный

12

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый Октопус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Октопус, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Октопус

32
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip D90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99051
21 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D90 белый

26
  • белый
  • черный
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар

8
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Грант 900, супер белый, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
11 590

Стол нераздвижной Грант 900, супер белый, черный муар

6
  • белый
  • серый, черный
  • коричневый, черный
  • черный, светло-коричневый
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Стол раздвижной Моден 1400х800+300, серый каспий, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 790

Стол раздвижной Моден 1400х800+300, серый каспий, черный муар

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, лофт, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
34 890

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, лофт, черный муар

11
Настоящее фото товара Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, фост, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
18 390

Стол раздвижной Гранди 1200+300+300, фост, белый муар

15
  • черный, светло-серый
  • белый, светло-серый
  • серый, черный
Настоящее фото товара Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
36 390

Стол раздвижной Дуит 1200х800+300, даркстоун, черный муар

5
Настоящее фото товара Стол раздвижной Амор 1000+300 фаерстоун, черный муар, произведённого компанией ChiedoCover
29 590

Стол раздвижной Амор 1000+300 фаерстоун, черный муар

15
  • черный, светло-серый
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, светло-серый

Другие товары из раздела стулья для фудкорта

Распродажа
Фотография товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 19039
9 990 ₽Оптовая цена

Стул Толикс Вуд со спинкой барный Серебристый матовый

26
В наличии 5 шт.
Распродажа
Фотография товара Стул Толикс барный Черный глянцевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Толикс барный Черный глянцевый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 49037
7 090 ₽Оптовая цена

Стул Толикс барный Черный глянцевый

26
  • серебряный
  • черный
  • красный
  • желтый
В наличии 1 шт.
Фотография товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-11 М барный с подножкой, произведённого компанией ChiedoCover
6 290
Оптовая цена

Табурет Лофт-11 М барный с подножкой

145
  • Табурет Лофт-11 барный с подножкой
  • Табурет Лофт-11 Н барный с подножкой
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Табурет Лофт-12 М от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет Лофт-12 М, произведённого компанией ChiedoCover
от2 890
Оптовая цена

Табурет Лофт-12 М

43
Фотография товара Стул пластиковый Элис, хром, лен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул пластиковый Элис, хром, лен, произведённого компанией ChiedoCover
от9 790
Оптовая цена

Стул пластиковый Элис, хром, лен

45
  • черный
  • серый
  • белый
  • бежевый
Распродажа
Фотография товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый, произведённого компанией ChiedoCover
2 59032
3 790 ₽Оптовая цена

Стул Лили, хром металл, стопируемый, белый

89
В наличии 371 шт.
Фотография товара Стул Лофт-К от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Лофт-К, произведённого компанией ChiedoCover
от3 590
Оптовая цена

Стул Лофт-К

61
Фотография товара Стул Радан, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Радан, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 190
Оптовая цена

Стул Радан, черный

49
Фотография товара Стул Halmar K453, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Halmar K453, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Halmar K453, серый

59
В пути 10868 шт.
Фотография товара Стул венский Форм, бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул венский Форм, бук, произведённого компанией ChiedoCover
11 890
Оптовая цена

Стул венский Форм, бук

13
  • Стул венский Форм, бук
  • красный, черный

Товар в корзине

Стул Гвен, серебро
Стул Гвен, серебро
от 1 390
1 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стол пластиковый Октопус от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол пластиковый Октопус, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена

Стол пластиковый Октопус

32
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стол Tulip D90 белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол Tulip D90 белый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99051
21 990 ₽Оптовая цена

Стол Tulip D90 белый

26
  • белый
  • черный
В наличии 122 шт.В пути 100 шт.
Настоящее фото товара Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар, произведённого компанией ChiedoCover
9 390

Стол нераздвижной Геометри 2, 1000, супер белый, белый муар

8
  • серый, черный, светло-серый
  • белый, серый
  • коричневый, черный
  • черный, темно-коричневый
Фотография товара Стол садовый Тино, мокка от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол садовый Тино, мокка, произведённого компанией ChiedoCover
25 290
Оптовая цена

Стол садовый Тино, мокка

50
  • Стол садовый Тино, слоновая кость
  • черный
  • бежевый
  • коричневый

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности