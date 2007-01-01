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Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный - фото 1

Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный

Артикул: CH-062-166
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0,1520 кг
  • Цветбелый, кирпичный
  • ФормаКвадратная

Отзывы

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от 730
В корзине

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