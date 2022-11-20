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Банкетка лофт Астерия

Артикул: CH-050-757
12 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина320 мм
  • Высота380 мм
  • Профиль каркаса25х25 мм
  • Вес10,65 кг
  • Материал сиденьяЛДСП
  • Цветкоричневый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

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