Характеристики товара
Описание
Просто повесьте одежду на вешалку, так намного проще поддерживать порядок в прихожей;
Стойка вешалки выполнена из металла с отделкой пленкой "под дерево" цветом темный орех; крючки черного цвета - из металла с порошковой окраской, стойкой к механическим повреждениям; крючки для сумок и кольцо для зонтов цветом черный муар;
Диаметр и толщина металической трубы 38х1 мм; крючки 12х0,6 мм;
Пластиковая фурнитура темно-коричневого цвета;
Устойчивое мраморное основание черного цвета, диаметром 370 мм;
Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
Гарантия 2 года.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет