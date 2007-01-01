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Настоящее фото товара Вешалка напольная Нод мрамор, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка напольная Нод мрамор
47 оценок
5 690
Товар в корзине. Перейти
Вешалка напольная Нод мрамор - фото 1Вешалка напольная Нод мрамор - фото 2

Вешалка напольная Нод мрамор

Артикул: CH-005-432
47 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Просто повесьте одежду на вешалку, так намного проще поддерживать порядок в прихожей;
Стойка вешалки выполнена из металла с отделкой пленкой "под дерево" цветом темный орех; крючки черного цвета - из металла с порошковой окраской, стойкой к механическим повреждениям; крючки для сумок и кольцо для зонтов цветом черный муар;
Диаметр и толщина металической трубы 38х1 мм; крючки 12х0,6 мм;
Пластиковая фурнитура темно-коричневого цвета;
Устойчивое мраморное основание черного цвета, диаметром 370 мм;
Максимальная нагрузка на крючок 5 кг;
Изделие полностью разборное, что обеспечивает простоту сборки и хранения.
Гарантия 2 года.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Отзывы

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