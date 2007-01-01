Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL, произведённого компанией ChiedoCover
Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL
6 оценок
3 790
Товар в корзине. Перейти
Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL - фото 1Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL - фото 2

Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL

Артикул: CH-079-738
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина380 мм
  • Глубина385 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья320 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар
Фотография товара Стул барный Hawaii, велюр Velutto 27, ножки металл черный муар от компании ChiedoCover.
Следующий Стул барный Mantis, черный
Фотография товара Стул барный Mantis, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В наличии неокрашенные каркасы, окраска по классической палитре RAL по вашему выбору под заказ.Так же возможны 4 варианта шпонирования сиденья.

В зависимости от использованного материала, высоту изделия можно менять под заказ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина380 мм
  • Глубина385 мм
  • Ширина сиденья320 мм
  • Глубина сиденья320 мм
  • Высота до сиденья740 мм
  • Вес5.25 кг
  • Материал каркасастальная труба

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки6.30 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Стул Консек барный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Консек барный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
4 990
Оптовая цена

Стул Консек барный, белый

50
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Berlin, кремовый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
11 19019
13 790 ₽Оптовая цена

Стул барный Berlin, кремовый, экокожа

95
В корзине
Фотография товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена

Барный стул ПАВИЯ, черная база, велюр черный

107
В наличии 30 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул РИГА, велюр фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул РИГА, велюр фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 090
Оптовая цена

Барный стул РИГА, велюр фиолетовый

85
В наличии 31 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул КЕЛЬН, рогожка серый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 3909
13 490 ₽Оптовая цена

Барный стул КЕЛЬН, рогожка серый

52
В наличии 13 шт.
В корзине
Фотография товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Cтул Eames DSWButterfly Барный Серый, произведённого компанией ChiedoCover
7 290
Оптовая цена

Cтул Eames DSWButterfly Барный Серый

32
В корзине
Фотография товара Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
5 890
Оптовая цена

Барный стул Лагер, светло-коричневая кожа

69
В корзине
Фотография товара Барный стул Форт, белая кожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Форт, белая кожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена

Барный стул Форт, белая кожа

62
В наличии 61 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул RS067 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул RS067, произведённого компанией ChiedoCover
от37 590
Оптовая цена

Барный стул RS067

34
В корзине
Фотография товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром, произведённого компанией ChiedoCover
от5 490
Оптовая цена

Стул барный Ольхан, серый велюр, цвет основания хром

8
В наличии 53 шт.
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
В корзине
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7
В корзине
Фотография товара Чехол 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 66

50
В корзине
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6
В корзине
Фотография товара Системе хранения «Плияж лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Системе хранения «Плияж лайт», произведённого компанией ChiedoCover
55 890
Оптовая цена

Системе хранения «Плияж лайт»

5
В корзине
Настоящее фото товара Тележка из дерева сервировочная Serene, произведённого компанией ChiedoCover
47 890
Оптовая цена

Тележка из дерева сервировочная Serene

6
В корзине
Хит
Фотография товара Универсальный чехол с принтом от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Универсальный чехол с принтом, произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Универсальный чехол с принтом

44
В корзине
Фотография товара Барная стойка Константин от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Константин, произведённого компанией ChiedoCover
от19 590

Барная стойка Константин

75
В корзине
Настоящее фото товара Тележка для транспортировки стульев, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена

Тележка для транспортировки стульев

48
В корзине
Настоящее фото товара Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith, произведённого компанией ChiedoCover
23 690
Оптовая цена

Тележка для РУМ-сервиса круглая Zenith

6
В корзине

Другие товары из раздела барные стулья

Фотография товара Стул барный Олимп белый, экокожа от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Олимп белый, экокожа, произведённого компанией ChiedoCover
6 690
Оптовая цена

Стул барный Олимп белый, экокожа

68
В наличии 31 шт.
В корзине
Фотография товара Барный стул Бомба, черный глянец от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барный стул Бомба, черный глянец, произведённого компанией ChiedoCover
4 790
Оптовая цена

Барный стул Бомба, черный глянец

44
В наличии 19 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Vault, экокожа, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
6 99031
9 990 ₽Оптовая цена

Стул барный Vault, экокожа, бежевый

9
В наличии 89 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Elis Bar cross conus барный, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
8 890
Оптовая цена

Стул Elis Bar cross conus барный, бежевый

6
В наличии 64 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Phaeton Bar conus барный, серый, произведённого компанией ChiedoCover
10 190
Оптовая цена

Стул Phaeton Bar conus барный, серый

14
В наличии 18 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, антрацит, произведённого компанией ChiedoCover
5 590

Стул барный мягкий Vogue Line, велюр, металл, черный, антрацит

11
В наличии 11 шт.
В корзине
Настоящее фото товара Стул Sierra Bar conus барный, произведённого компанией ChiedoCover
12 590
Оптовая цена

Стул Sierra Bar conus барный

9
В корзине
Фотография товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный, произведённого компанией ChiedoCover
12 790
Оптовая цена

Стул Wind барный с мягким сиденьем и спинкой, с подлокотниками, белый, серебряный

15
В корзине
Фотография товара Стул барный Mio, темно-серый, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул барный Mio, темно-серый, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
10 190

Стул барный Mio, темно-серый, велюр

12
В наличии 70 шт.
В корзине
Распродажа
Фотография товара Стул Dezh Д, барный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Dezh Д, барный, произведённого компанией ChiedoCover
11 89021
14 890 ₽Оптовая цена

Стул Dezh Д, барный

8
В корзине

Товар в корзине

Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL
Барный стул N-302 Colt, цвет по RAL
3 790
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
29 390
Оптовая цена

Компактная система хранения мобильный стеллаж «Твист Лайт»

8
В корзине
Настоящее фото товара Тележка-стойка для РУМ-сервиса, произведённого компанией ChiedoCover
44 590
Оптовая цена

Тележка-стойка для РУМ-сервиса

7
В корзине
Фотография товара Чехол 66 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Чехол 66, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Чехол 66

50
В корзине
Фотография товара Барная стойка Origa от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Барная стойка Origa, произведённого компанией ChiedoCover
от30 290

Барная стойка Origa

6
В корзине

Акции для вас

Новость от 01.04.2024 Выбор покупателей - Складные столы Лидер
Выбор покупателей - Складные столы Лидер

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 03.08.2022 Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%
Летняя распродажа. Мягкие стулья до -28%

Актуальные модели мягких стульев по выгодным ценам

Новость от 01.08.2024 Театральные секции - Надежные кресла от производителя
Театральные секции - Надежные кресла от производителя

Перейдите, чтобы узнать подробности