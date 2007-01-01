Характеристики товара
Описание
Стул барный Рич черный регулируемый обивка экокожа ножка металл черный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина460 мм
- Глубина555 мм
- Высота1105 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Высота до сиденья600/825 мм
- Вес8 кг
- Максимальная нагрузка100 кг
- Материал каркасаметалл
- Цветчерный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.17 м3
- Габариты упаковки для логистики670
- Изделия стопируютсяНет