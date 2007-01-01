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Настоящее фото товара Стул барный Рич черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул барный Рич черный
26 оценок
11 49018
13 990 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул барный Рич черный - фото 1
Распродажа

Стул барный Рич черный

Артикул: CH-015-983
26 оценок
Основные характеристики
  • Ширина460 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота1105 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул барный Рич черный регулируемый обивка экокожа ножка металл черный

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина460 мм
  • Глубина555 мм
  • Высота1105 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Высота до сиденья600/825 мм
  • Вес8 кг
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Цветчерный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Вес упаковки9 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики670
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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