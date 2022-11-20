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Стул барный Рич черный

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Характеристики товара

Описание

Лаконичная модель барного стула будет идеальным вариантом для домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из металла в черном цвете. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.

1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*54*38
Объем: 0,123
Вес: 9 кг.

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Основные характеристики

  • Высота880/1110 мм
  • Высота до сиденья600/825 мм
  • Ширина555 мм
  • Глубина460 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Вес8 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Обивкаэкокожа
  • Максимальная нагрузка100 кг
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияКитай

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки600 мм
  • Высота упаковки540 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Вес упаковки9 кг

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