Характеристики товара
Описание
Лаконичная модель барного стула будет идеальным вариантом для домашней кухни, бара или салона красоты.
Долговечная обивка из экокожи не требует особого ухода и легко очищается от загрязнений. Прочнейший каркас этого изделия изготовлен из металла в черном цвете. Устойчивая база обеспечивает безопасное использование.
Механизм регулировки высоты газ-лифт выдерживает нагрузку до 100 кг.
1 коробка / 1 шт.
Габариты: 60*54*38
Объем: 0,123
Вес: 9 кг.
Основные характеристики
- Высота880/1110 мм
- Высота до сиденья600/825 мм
- Ширина555 мм
- Глубина460 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Вес8 кг
- Материал каркасаметалл
- Обивкаэкокожа
- Максимальная нагрузка100 кг
- Цветчерный
- Страна изготовленияКитай
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки600 мм
- Высота упаковки540 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.12 м3
- Вес упаковки9 кг